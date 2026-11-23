Рассмотрение дела в Раховском суде. Фото иллюстративное: Прокуратура Украины

В Закарпатье суд вынес приговор переселенцу из Мелитополя, который отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений. Мужчина более 20 лет является членом общины Свидетелей Иеговы и ранее уже проходил альтернативную службу. Суд признал его виновным в уклонении от призыва, но разрешил остаться на свободе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Раховского районного суда Закарпатской области от 19 ноября 2026 года.

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Мужчина отказался от мобилизации

Согласно материалам судебного дела, мужчина в апреле 2022 года переехал в Закарпатье. Он поселился вместе с родителями в Великом Бычкове и встал на воинский учет. В мае 2024 года мужчина прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе. В декабре того же года мужчине вручили повестку с требованием явиться на следующий день. Однако он отказался ее подписывать и принимать. В письменных объяснениях обвиняемый указал, что его религиозные убеждения не позволяют ему проходить военную службу, поэтому он попросил заменить её альтернативной.

Проходил альтернативную службу

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина является Свидетелем Иеговы с мая 2002 года. В 2018 году его назначили старейшиной религиозной общины. Он проводит богослужения, обучает других верующих и занимается проповеднической деятельностью. Кроме того, в 2005–2007 годах мужчина уже проходил альтернативную невоенную службу. Тогда он работал на стадионе "Спартак" в Мелитополе.

В суде обвиняемый пояснил, что не отрицает своего долга перед государством, но не может носить военную форму, брать в руки оружие и приносить военную присягу. Он согласился выполнять гражданскую работу и рассказал, что после переезда в Закарпатье помогал переселенцам с продуктами, одеждой и жильем.

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Какое решение принял суд

Раховский районный суд признал, что мужчина действительно много лет придерживается своих религиозных убеждений. Однако сослался на постановление Верховного Суда от 27 октября 2025 года. Согласно этому решению, религиозные убеждения не освобождают военнообязанного от призыва во время мобилизации. В то же время их необходимо учитывать при определении наказания и прохождении военной службы.

Суд установил, что обвиняемый знал о необходимости явиться на отправку и об уголовной ответственности за отказ, однако сознательно не выполнил требование. Прокурор просил назначить мужчине четыре года лишения свободы. Судья же назначил: три года лишения свободы. При этом осужденного освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. Суд учел, что ранее он не имел судимостей, не скрывался от ТЦК, открыто заявлял о своих убеждениях и помогал другим людям.

Другие судебные решения в отношении верующих

Добавим, что религиозные убеждения неоднократно становились причиной судебных споров по поводу мобилизации. В Закарпатье суд ранее рассмотрел аналогичное дело об отказе от мобилизации по религиозным убеждениям. Мужчина, принадлежащий к Свидетелям Иеговы, отказался получать повестку и просил заменить военную службу альтернативной. Суд признал его виновным в уклонении от призыва и назначил три года лишения свободы. Также священнослужитель Свидетелей Иеговы пытался обжаловать свой призыв, поскольку военная служба противоречила его вере. Однако апелляционный суд признал мобилизацию законной и отказал мужчине в удовлетворении иска.

Аналогичное дело рассмотрели во Львовской области. Там 29-летний мужчина после прохождения ВЛК отказался получать повестку и не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть. Он также объяснял свои действия религиозными убеждениями, однако суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.