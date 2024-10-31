На Прикарпатті судили чоловіка, який відбивав сина від працівників ТЦК

Відбивав сина від працівників ТЦК — як суд покарав чоловіка
Івано-Франківський міський суд визнав винним чоловіка, який перешкоджав законній діяльності військовослужбовців під час особливого періоду. Йому призначили рік іспитового терміну.
Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Рішення суду
16 серпня цього року військовослужбовці ТЦК та СП, супроводжуючи п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, вирушили з Надвірної до Івано-Франківська для проходження медичної комісії.
Батько одного з них на перехресті, коли мікроавтобус зупинився на червоне світло, підбіг до автомобіля, відкрив двері і спробував витягнути сина та інших хлопців з салону, пошкодивши при цьому транспорт. Військовослужбовці затримали його та викликали поліцію.
Поліцейські намагалися підтримувати громадський порядок і допомагати військовослужбовцям у виконанні їхніх обов'язків. Обвинувачений не бажав залишати мікроавтобус і вийшов лише після того, як кілька військовозобов'язаних хлопців покинули його під приводом потреби в медичній допомозі.
Оскільки батько пошкодив дверцята пасажирського відсіку, двигун мікроавтобуса не запускався. У результаті військовозобов'язані просто втекли з місця події.
Рішення суду
Суд призначив йому умовний термін позбавлення волі на 5 років з іспитовим строком 1 рік. Чоловік перебував під вартою з 21 серпня і погодився визнати свою винуватість.
Нагадаємо, Харківський районний суд визнав жінку винною у незаконному розповсюдженні даних про місцезнаходження українських військових.
Також у Чернівцях суд покарав студента "Харківського політехнічного інституту" за публікацію повідомлень і фото про місцезнаходження працівників ТЦК у своєму Telegram-каналі.
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