В Прикарпатье судили мужчину, который отбивал сына от работников ТЦК

Ивано-Франковский городской суд. Фото: Судебная власть Украины

Ивано-Франковский городской суд признал виновным мужчину, препятствовавшего законной деятельности военнослужащих во время особого периода. Ему назначили год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Решение суда

16 августа этого года военнослужащие ТЦК и СП, сопровождая пятерых военнообязанных мужчин, отправились из Надворной в Ивано-Франковск для прохождения медицинской комиссии.

Отец одного из них на перекрестке, когда микроавтобус остановился на красный свет, подбежал к автомобилю, открыл дверь и попытался вытащить сына и других парней из салона, повредив транспорт. Военнослужащие задержали его и вызвали полицию.

Полицейские пытались поддерживать общественный порядок и помогать военнослужащим в их обязанностях. Обвиняемый не желал покидать микроавтобус и вышел только после того, как несколько военнообязанных ребят покинули его под предлогом потребности в медицинской помощи.

Поскольку отец повредил дверцу пассажирского отсека, двигатель микроавтобуса не запускался. В результате военнообязанные просто скрылись с места происшествия.

Решение суда

Суд назначил ему условный срок лишения свободы на 5 лет с испытательным сроком 1 год. Мужчина находился под стражей с 21 августа и согласился признать свою виновность.

Напомним, Харьковский районный суд признал женщину виновной в незаконном распространении данных о местонахождении украинских военных.

Также в Черновцах суд наказал студента "Харьковского политехнического института" за публикацию сообщений и фото о местонахождении работников ТЦК в своем Telegram-канале.