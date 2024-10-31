Повідомлення про роботу ТЦК — що загрожує порушникам

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: inforesist.org

Розголошення місцеперебування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки може призвести до тюремного ув'язнення. Також покарання загрожує за зйомку їхньої роботи та публікацію таких відео в інтернеті.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Покарання за повідомлення про роботу ТЦК

Московський районний суд Харкова 13 серпня 2024 року засудив чоловіка до п'яти років ув'язнення за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), проте звільнив з випробувальним строком на два роки. Обвинувачений у Telegram-каналі залишав коментарі про місцезнаходження працівників ТЦК у Харкові та області.

Окрім випробувального терміну, чоловік зобов'язаний регулярно з'являтися до органу пробації для реєстрації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Також у нього конфіскували iPhone 11 на користь держави.

А у вироку від 5 червня 2023 року Дарницький районний суд Києва визнав українця винним за ч. 1 ст. 114-1 ККУ та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Засуджений був адміністратором Telegram-каналу, де публікував інформацію про мобілізаційні заходи у Києві разом із фото та відеоматеріалами.

Інші вироки, зокрема у справах Суворовського райсуду Одеси, Подільського райсуду Києва, також стосуються поширення фото та відео про роботу ТЦК. У всіх випадках призначено п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Нагадаємо, Харківський районний суд визнав жінку винною у незаконному розповсюдженні даних про місцезнаходження українських військових.

Також у Чернівцях суд покарав студента "Харківського політехнічного інституту" за публікацію повідомлень і фото про місцезнаходження працівників ТЦК у своєму Telegram-каналі.