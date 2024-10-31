Повідомлення про роботу ТЦК — що загрожує порушникам

Стало відомо, що загрожує порушникам за інформацію про роботу ТЦК
Розголошення місцеперебування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки може призвести до тюремного ув'язнення. Також покарання загрожує за зйомку їхньої роботи та публікацію таких відео в інтернеті.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Покарання за повідомлення про роботу ТЦК
Московський районний суд Харкова 13 серпня 2024 року засудив чоловіка до п'яти років ув'язнення за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), проте звільнив з випробувальним строком на два роки. Обвинувачений у Telegram-каналі залишав коментарі про місцезнаходження працівників ТЦК у Харкові та області.
Окрім випробувального терміну, чоловік зобов'язаний регулярно з'являтися до органу пробації для реєстрації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Також у нього конфіскували iPhone 11 на користь держави.
А у вироку від 5 червня 2023 року Дарницький районний суд Києва визнав українця винним за ч. 1 ст. 114-1 ККУ та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Засуджений був адміністратором Telegram-каналу, де публікував інформацію про мобілізаційні заходи у Києві разом із фото та відеоматеріалами.
Інші вироки, зокрема у справах Суворовського райсуду Одеси, Подільського райсуду Києва, також стосуються поширення фото та відео про роботу ТЦК. У всіх випадках призначено п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.
Нагадаємо, Харківський районний суд визнав жінку винною у незаконному розповсюдженні даних про місцезнаходження українських військових.
Також у Чернівцях суд покарав студента "Харківського політехнічного інституту" за публікацію повідомлень і фото про місцезнаходження працівників ТЦК у своєму Telegram-каналі.
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