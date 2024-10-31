Уведомление о работе ТЦК — что грозит нарушителям

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: inforesist.org

Разглашение местонахождения работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки может привести к тюремному заключению. Также наказание грозит за съемку их работы и публикацию таких видео в интернете.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Наказание за сообщение о работе ТЦК

Московский районный суд Харькова 13 августа 2024 года приговорил мужчину к пяти годам заключения по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), однако освободил с испытательным сроком на два года. Обвиняемый в Telegram-канале оставлял комментарии о местонахождении работников ТЦК в Харькове и области.

Кроме испытательного срока, мужчина обязан регулярно являться в орган пробации для регистрации и сообщать об изменении места жительства или работы. Также у него конфисковали iPhone 11 в пользу государства.

А в приговоре от 5 июня 2023 года Дарницкий районный суд Киева признал украинца виновным по ч. 1 ст. 114-1 УКУ и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Осужденный был администратором Telegram-канала, где публиковал информацию о мобилизационных мероприятиях в Киеве вместе с фото и видеоматериалами.

Другие приговоры, в частности по делам Суворовского райсуда Одессы, Подольского райсуда Киева, также касаются распространения фото и видео о работе ТЦК. Во всех случаях назначено пять лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Напомним, Харьковский районный суд признал женщину виновной в незаконном распространении данных о местонахождении украинских военных.

Также в Черновцах суд наказал студента "Харьковского политехнического института" за публикацию сообщений и фото о местонахождении работников ТЦК в своем Telegram-канале.