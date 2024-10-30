У Харківській області жінка попереджала чоловіків про ТЦК у Telegram — як її покарав суд

Харківський районний суд Харківської області. Фото: Судова влада України

Харківський районний суд визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про місцезнаходження українських військовослужбовців. Їй призначили три роки іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, жінка, яка проживає в селищі Докучаєвське, у березні 2024 року помітила військових поблизу залізничного переїзду та поширила цю інформацію через Telegram-канал, залишаючи коментарі під дописами. Вона визнала вину у п’яти випадках розголошення інформації з початку березня до середини травня 2024 року.

Під час судового засідання обвинувачена висловила щире каяття, пояснюючи, що її наміри не полягали в завданні шкоди обороноздатності країни. Вона стверджувала, що просто намагалася попередити чоловіків про можливу небезпеку, пов'язану зі співробітниками ТЦК та СП.

Рішення суду

Суд призначив жінці умовний термін у 5 років з позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком 3 роки. Обвинувачена, яка працює реєстратором у медичному закладі та виховує неповнолітнього сина, зобов'язалася дотримуватися бездоганної поведінки в майбутньому. Суд не зафіксував жодних негативних наслідків від її дій.

Нагадаємо, нещодавно у суді розглядали справу багатодітного батька, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки від мобілізації.

Також у Дніпрі професор звернувся до Верховного суду через те, що його мобілізували навіть попри оформлену відстрочку.