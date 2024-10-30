В Харьковской области женщина предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — как ее наказал суд

Харьковский райсуд Харьковской области. Фото: Судебная власть Украины

Харьковский районный суд признал гражданку виновной в незаконном распространении информации о местонахождении украинских военнослужащих. Ей назначили три года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, проживающая в поселке Докучаевское женщина в марте 2024 года заметила военных вблизи железнодорожного переезда и распространила эту информацию через Telegram-канал, оставляя комментарии под сообщениями. Она признала вину в пяти случаях разглашения информации с начала марта по середину мая 2024 года.

Во время судебного заседания обвиняемая выразила искреннее раскаяние, объясняя, что ее намерения не заключались в нанесении ущерба обороноспособности страны. Она утверждала, что просто пыталась предупредить мужчин о возможной опасности, связанной с сотрудниками ТЦК и СП.

Решение суда

Суд назначил женщине условный срок в 5 лет с лишением свободы условно, освободив с испытательным сроком 3 года. Обвиняемая, работающая регистратором в медицинском учреждении и воспитывающая несовершеннолетнего сына, обязалась придерживаться безупречного поведения в будущем. Суд не зафиксировал никаких отрицательных последствий от ее действий.

Напомним, недавно в суде рассматривалось дело многодетного отца, которому ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Также в Днепре профессор обратился в Верховный Суд из-за того, что его мобилизовали даже несмотря на оформленную отсрочку.