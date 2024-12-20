Керівник ветеранської організації з Чернівців звільнений від покарання за видачу посвідчень ухилянтам

Судова зала. Ілюстративне фото: Шостий апеляційний адміністративний суд

Першотравневий районний суд Чернівців звільнив керівника громадської організації "Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни" від п'яти років в'язниці за те, що той допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації. Натомість обвинувачений отримав два роки умовного терміну.

Про це йдеться у вироку Першотравневого районного суду, опублікованому у Єдиному державному реєстрі судових рішень від 5 грудня 2024 року.

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Чоловік за гроші виготовляв буковинцям посвідчення громадської організації, запевняючи, що з цими документами їх не призвуть на службу в ЗСУ. Він визнав свою провину і розкаявся.

Зазначається, що чоловік за це отримував від 400 до 1500 доларів. Всього таких документів було кілька десятків.

Також відомо, що у квітні 2023 року він створив громадську організацію ветеранів і почав пропонувати її посвідчення своїм знайомим, які хотіли уникнути мобілізації під час війни.

Обвинувачений визнав свою провину та щиро розкаявся. Таким чином, окрім, іспитового строку, буковинець отримав штраф у розмірі понад 19 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олександр Федієнко повідомив, що працівники ТЦК та СП здійснюють численні порушення, зокрема, ігнорують документи про бронювання від мобілізації через відсутність даних у системі "Оберіг".

Після цього у Сухопутних військах зробили заяву. Там звернулися до керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання.