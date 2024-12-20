Руководитель ветеранской организации из Черновцов освобожден от наказания за выдачу удостоверений уклончанам

Судебный зал. Иллюстративное фото: Шестой апелляционный административный суд

Первомайский районный суд Черновцов уволил руководителя общественной организации "Международный Координационный центр ветеранов войны" от пяти лет тюрьмы за то, что тот помогал мужчинам уклониться от мобилизации. Обвиняемый же получил два года условного срока.

Об этом говорится в приговоре Первомайского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений от 5 декабря 2024 года.

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Мужчина за деньги производил буковинцам удостоверение общественной организации, уверяя, что с этими документами их не призовут на службу в ВСУ. Он признал свою вину и раскаялся.

Отмечается, что мужчина за это получал от 400 до 1500 долларов. Всего таких документов было несколько десятков.

Также известно, что в апреле 2023 года он создал общественную организацию ветеранов и стал предлагать ее удостоверения своим знакомым, которые хотели избежать мобилизации во время войны.

Обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. Таким образом, кроме испытательного срока, буковинец получил штраф в размере более 19 тыс. грн.

Напомним, недавно нардеп Александр Федиенко сообщил, что работники ТЦК и СП совершают многочисленные нарушения, в частности, игнорируют документы о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберіг".

После этого в Сухопутных войсках сделали заявление. Там обратились к руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим бронирование.