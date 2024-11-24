Розформування ТЦК — чому воно неможливе в умовах війни

Веніславський розкритикував пропозицію щодо розформування ТЦК
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас у Верховній Раді говорять про розформування ТЦК та СП.
Це прокоментував член безпекового комітету Федір Веніславський в ефірі Радіо NV.
Роль ТЦК у мобілізації
Деякі депутати у Раді пропонують розформувати ТЦК, відправивши співробітників на фронт. Натомість там пропонують створити рекрутингові центри з цивільних осіб.
За словами Веніславського, працівники ТЦК забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів в Україні та поповнюють резерви ЗСУ. А пропозиції стосовно розформування він назвав "грою проти України, незалежності та державного суверенітету".
На думку нардепа, наразі рекрутинг не може повністю замінити роботу ТЦК й виконувати ті самі функції.
Раніше ми пояснювали, як відбувається рекрутинг добровольців до армії та чого не має права робити ТЦК.
Крім того, у ТЦК відповіли, чи може військовозобов'язаний відмовитися надавати документи на вимогу військкомів.
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