Расформирование ТЦК – почему оно невозможно в условиях войны

Вениславский раскритиковал предложение о расформировании ТЦК
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время в Верховной Раде говорят о расформировании ТЦК и СП.
Это прокомментировал член комитета безопасности Федор Вениславский в эфире Радио NV.
Роль ТЦК в мобилизации
Некоторые депутаты в Раде предлагают расформировать ТЦК, отправив сотрудников на фронт. Взамен там предлагают создать рекрутинговые центры из гражданских лиц.
По словам Вениславского, работники ТЦК обеспечивают 95-98% мобилизационных мер в Украине и пополняют резервы ВСУ. А предложения по расформированию он назвал "игрой против Украины, независимости и государственного суверенитета".
По мнению нардепа, рекрутинг не может полностью заменить работу ТЦК и выполнять те же функции.
Ранее мы объясняли, как происходит рекрутинг добровольцев в армию и что не имеет права делать ТЦК.
Кроме того, в ТЦК ответили, может ли военнообязанный отказаться предоставлять документы по требованию военных.
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