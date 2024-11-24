Расформирование ТЦК – почему оно невозможно в условиях войны

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время в Верховной Раде говорят о расформировании ТЦК и СП.

Это прокомментировал член комитета безопасности Федор Вениславский в эфире Радио NV.

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Роль ТЦК в мобилизации

Некоторые депутаты в Раде предлагают расформировать ТЦК, отправив сотрудников на фронт. Взамен там предлагают создать рекрутинговые центры из гражданских лиц.

По словам Вениславского, работники ТЦК обеспечивают 95-98% мобилизационных мер в Украине и пополняют резервы ВСУ. А предложения по расформированию он назвал "игрой против Украины, независимости и государственного суверенитета".

По мнению нардепа, рекрутинг не может полностью заменить работу ТЦК и выполнять те же функции.

Ранее мы объясняли, как происходит рекрутинг добровольцев в армию и что не имеет права делать ТЦК.

Кроме того, в ТЦК ответили, может ли военнообязанный отказаться предоставлять документы по требованию военных.