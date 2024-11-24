Мобілізація в Україні — яка ефективність роботи ТЦК

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: ВРУ

В Україні територіальні центри комплектування забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів і поповнюють резерви у Сили оборони. Рекрутинг не зможе наразі стати альтернативою.

Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV у неділю, 24 листопада.

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Веніславський відреагував на пропозицію парламентарів розформувати ТЦК і створити із придатних до служби працівників 10 нових бригад. За його словами, такі заяви є непродуманими та шкодять інтересам нацбезпеки й оборони України.

Нардеп наголосив на тому, що наразі ТЦК забезпечують 95-98% виконання мобілізаційних заходів і критично необхідні для поповнення й формування нових резервів.

"Тому в умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК і замінити їх якими б це не було альтернативними формами залучення громадян до ЗСУ, з огляду на практику — це гра проти України, незалежності та суверенітету", — заявив Веніславський.

Він додав, що рекрутинг не може перекрити всі мобілізаційні заходи, які виконують ТЦК та СП. На думку нардепа, рекрутинг буде необхідним у післявоєнний час.

"Безперечно в майбутньому післявоєнному становищі ми маємо розробити і запропонувати такі моделі, які будуть залучати до ЗСУ громадян, які будуть хотіти добровільно прийти служити", — підкреслив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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