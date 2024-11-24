Мобилизация в Украине — какова эффективность работы ТЦК

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Фото: ВРУ

В Украине территориальные центры комплектования обеспечивают 95-98% мобилизационных мероприятий и пополняют резервы в Силы обороны. Рекрутинг не сможет пока стать альтернативой.

Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV в воскресенье, 24 ноября.

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Вениславский отреагировал на предложение парламентариев расформировать ТЦК и создать из годных к службе работников 10 новых бригад. По его словам, такие заявления являются непродуманными и вредят интересам нацбезопасности и обороны Украины.

Нардеп отметил, что сейчас ТЦК обеспечивают 95-98% выполнения мобилизационных мероприятий и критически необходимы для пополнения и формирования новых резервов.

"Поэтому в условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК и заменить их какими бы это ни было альтернативными формами привлечения граждан в ВСУ, учитывая практику, — это игра против Украины, независимости и суверенитета", — заявил Вениславский.

Он добавил, что рекрутинг не может перекрыть все мобилизационные мероприятия, которые выполняют ТЦК и СП. По мнению нардепа, рекрутинг будет необходим в послевоенное время.

"Бесспорно в будущем послевоенном положении мы должны разработать и предложить такие модели, которые будут привлекать в ВСУ граждан, которые будут хотеть добровольно прийти служить", — подчеркнул член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Напомним, в Украине в мае 2024 года вступил в силу Закон 3621-IX, отменяющий применение термина "ограниченно пригодный". Юрист Владислав Дерий объяснил, что делать, если ТЦК и СП налагает штраф.

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