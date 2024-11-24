ВЛК для обмежено придатних — чи мають право викликати до ТЦК повторно

Перевірка зору. Фото: УНІАН

В Україні у травні 2024 року набув чинності Закон 3621-IX , який скасовує застосування терміну "обмежено придатний". Відтак громадяни, які раніше були визнані такими, мають пройти повторний медичний огляд. Проте, що робити, якщо ТЦК та СП накладає штраф?

Відповідь на це дав юрист Владислав Дерій.

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Згідно з перехідними положеннями цього закону, усі громадяни України, визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності документом, зобов’язані пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців із дня набрання чинності законом. Метою такого огляду є підтвердження або спростування їхньої придатності до служби.

Наказ МОУ №402 було змінено відповідно до нового закону: статус "обмежено придатний" більше не використовується у висновках військово-лікарських комісій (ВЛК). Наразі вже розпочато повторні медичні огляди для тих, хто раніше мав цей статус.

Чи має право ТЦК викликати до себе обмежено придантого

Процедура виклику військовозобов’язаних та резервістів до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) регулюється постановою Кабінету Міністрів України №560.

Проте громадяни також можуть:

самостійно звернутися до ТЦК для отримання направлення на проходження ВЛК.

очікувати повістку.

Що робити якщо наклали штраф на обмежено придатного

Якщо громадянину виписали штраф за неявку, його можна оскаржити у судовому порядку. Для цього необхідно надати докази, які пояснюють відсутність або підтверджують необґрунтованість штрафу.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала важливе оновлення у Резерв+ щодо оплати штрафів. Також ми розповідали про те, яка інформація вважається конфіденційною і її не мають права запитувати працівники ТЦК.