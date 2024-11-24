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Надо идти в ТЦК — почему ограниченно пригодных направляют на ВВК

24 ноября 2024 12:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ВВК для ограниченно пригодных — имеют ли право вызывать в ТЦК повторно
Проверка зрения. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в мае 2024 года вступил в силу Закон 3621-IX, отменяющий применение термина "ограниченно пригодный". Следовательно, граждане, которые ранее были признаны такими, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. Однако что делать, если ТЦК и СП налагает штраф?

Ответ на это дал юрист Владислав Дерий.

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Согласно переходным положениям этого закона, все граждане Украины, признанные ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу документа, обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона. Целью такого обзора является подтверждение или опровержение их пригодности к службе.

Приказ МОУ №402 был изменен в соответствии с новым законом: статус "ограниченно пригодный" больше не используется в выводах военно-врачебных комиссий (ВВК). Уже начаты повторные медицинские осмотры для тех, кто раньше имел этот статус.

Имеет ли право ТЦК вызывать к себе ограниченно приданого

Процедура вызова военнообязанных и резервистов в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Однако граждане также могут:

  • самостоятельно обратиться в ТЦК для получения направления на прохождение ВВК.
  • ждать повестку.

Что делать, если наложили штраф на ограниченно пригодного

Если гражданину выписали штраф за неявку, его можно оспорить в судебном порядке. Для этого необходимо предоставить доказательства, объясняющие отсутствие или подтверждающие необоснованность штрафа.

Напомним, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала важное обновление в Резерв+ по оплате штрафов. Также мы рассказывали о том, какая информация считается конфиденциальной и не имеют права спрашивать работники ТЦК.

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