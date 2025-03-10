Відстрочка при вагітності дружини — коли ТЦК можуть оформити відстрочку від мобілізації

Чоловік із вагітною дружиною. Фото: "Обозреватель"

Відстрочка від мобілізації для багатодітного батька надається тільки після народження третьої дитини, до того вагітність дружини не надає права на відстрочку. Втім, як пояснили юристи, існує варіант і з відстрочкою, підставою для якої стане вагітність дружини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для багатодітного

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку від мобілізації як багатодітний батько, якщо він має одну дитину і його дружина вагітна двійнею.

"На жаль, вагітність дружини не передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" як підстава для відстрочки", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що тільки після народження двійні і отримання на руки свідоцтв про народження цих дітей, коли чоловік офіційно стане батьком трьох неповнолітніх – він матиме право на відстрочку від мобілізації.

Коли вагітність може стати приводом для відстрочки

Разом з тим, підкреслив Айвазян, існує один варіант, коли можна оформити відстрочку через вагітність дружини.

"Єдиний варіант у вашому випадку отримати відстрочку до народження дітей — це потреба вашої дружини у постійному догляді за висновком ЛКК", — зазначив юрист.

Він пояснив, що тоді кількість неповнолітніх дітей не матиме значення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які три категорії військовозобов’язаних громадян мають право на оформлення відстрочки онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації, не перебуваючи на військовому обліку.