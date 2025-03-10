Отсрочка при беременности жены — когда ТЦК могут оформить отсрочку от мобилизации

Мужчина с беременной женой. Фото: "Обозреватель"

Отсрочка от мобилизации для многодетного отца предоставляется только после рождения третьего ребенка, до того беременность жены не дает права на отсрочку. Впрочем, как объяснили юристы, существует вариант и с отсрочкой, основанием для которой станет беременность жены.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для многодетного

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации как многодетный отец, если у него есть один ребенок и его жена беременна двойней.

"К сожалению, беременность жены не предусмотрена статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" как основание для отсрочки", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Он добавил, что только после рождения двойни и получения на руки свидетельств о рождении этих детей, когда мужчина официально станет отцом трех несовершеннолетних, он будет иметь право на отсрочку от мобилизации.

Когда беременность может стать поводом для отсрочки

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, существует один вариант, когда можно оформить отсрочку из-за беременности жены.

"Единственный вариант в вашем случае получить отсрочку до рождения детей — это потребность вашей жены в постоянном уходе по заключению ВКК", — отметил юрист.

Он пояснил, что тогда количество несовершеннолетних детей не будет иметь значения.

Напомним, мы ранее писали о том, какие три категории военнообязанных граждан имеют право на оформление отсрочки онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, не состоя на воинском учете.