Отсрочка при беременности жены — когда ТЦК могут оформить отсрочку от мобилизации

Беременность жены — когда ТЦК может предоставить отсрочку
Отсрочка от мобилизации для многодетного отца предоставляется только после рождения третьего ребенка, до того беременность жены не дает права на отсрочку. Впрочем, как объяснили юристы, существует вариант и с отсрочкой, основанием для которой станет беременность жены.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для многодетного
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации как многодетный отец, если у него есть один ребенок и его жена беременна двойней.
"К сожалению, беременность жены не предусмотрена статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" как основание для отсрочки", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Он добавил, что только после рождения двойни и получения на руки свидетельств о рождении этих детей, когда мужчина официально станет отцом трех несовершеннолетних, он будет иметь право на отсрочку от мобилизации.
Когда беременность может стать поводом для отсрочки
Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, существует один вариант, когда можно оформить отсрочку из-за беременности жены.
"Единственный вариант в вашем случае получить отсрочку до рождения детей — это потребность вашей жены в постоянном уходе по заключению ВКК", — отметил юрист.
Он пояснил, что тогда количество несовершеннолетних детей не будет иметь значения.
Напомним, мы ранее писали о том, какие три категории военнообязанных граждан имеют право на оформление отсрочки онлайн.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, не состоя на воинском учете.
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