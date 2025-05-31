Скандали за участю ТЦК у травні — деталі від ЗСУ

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: УНІАН

За травень цього року зафіксовано поширення інформації про 68 інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП. В Збройних силах України прокоментували скандали за участю працівників ТЦК.

Про це інформує оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України у Telegram у суботу, 31 травня.

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В ЗСУ зазначили, що у межах ініціативи Командування Сухопутних військ Збройних сил України триває оновлення підходів до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з чітко визначеною метою — забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства.

За їхніми даними, протягом травня 2025 року в зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП було зафіксовано поширення інформації про 68 інцидентів за участю військовослужбовців ТЦК та СП.

Однак, як зазначають в ЗСУ, більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер. Це може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом.

"Контроль за діями військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває безперервно. Уся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для своєчасного реагування та ухвалення відповідних управлінських і дисциплінарних рішень", — йдеться у повідомленні ОК "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Скриншот повідомлення ОК "Північ"/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у Сухопутних військах відреагували на відеоматеріали в інтернеті, на яких громадяни перешкоджають роботі ТЦК.

Крім того, стало відомо, що для того, аби у представників ТЦК було менше проблем з населенням, їм видали спеціальний підручник з правил спілкування з військовозобов'язаними.