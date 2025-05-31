Скандалы с участием ТЦК в мае - детали от ВСУ

В ВСУ прокомментировали скандалы с участием ТЦК в мае
За май этого года зафиксировано распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП. В Вооруженных силах Украины прокомментировали скандалы с участием работников ТЦК.
Об этом информирует оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram в субботу, 31 мая.
Скандальные инциденты с ТЦК в мае — что говорят в ВСУ
В ВСУ отметили, что в рамках инициативы Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжается обновление подходов к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки с четко определенной целью — обеспечить прозрачность и открытость их деятельности для общества.
По их данным, в течение мая 2025 года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП было зафиксировано распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП.
Однако, как отмечают в ВСУ, большинство из этих сообщений имеют манипулятивный характер. Это может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом.
"Контроль за действиями военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается непрерывно. Вся информация о возможных нарушениях тщательно проверяется для своевременного реагирования и принятия соответствующих управленческих и дисциплинарных решений", — говорится в сообщении ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ.
Напомним, что недавно в Сухопутных войсках отреагировали на видеоматериалы в интернете, на которых граждане препятствуют работе ТЦК.
Кроме того, стало известно, что для того, чтобы у представителей ТЦК было меньше проблем с населением, им выдали специальный учебник по правилам общения с военнообязанными.
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