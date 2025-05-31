Скандалы с участием ТЦК в мае - детали от ВСУ

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: УНИАН

За май этого года зафиксировано распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП. В Вооруженных силах Украины прокомментировали скандалы с участием работников ТЦК.

Об этом информирует оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram в субботу, 31 мая.

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Скандальные инциденты с ТЦК в мае — что говорят в ВСУ

В ВСУ отметили, что в рамках инициативы Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжается обновление подходов к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки с четко определенной целью — обеспечить прозрачность и открытость их деятельности для общества.

По их данным, в течение мая 2025 года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП было зафиксировано распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП.

Однако, как отмечают в ВСУ, большинство из этих сообщений имеют манипулятивный характер. Это может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом.

"Контроль за действиями военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается непрерывно. Вся информация о возможных нарушениях тщательно проверяется для своевременного реагирования и принятия соответствующих управленческих и дисциплинарных решений", — говорится в сообщении ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Скриншот сообщения ОК "Север"/Facebook

Напомним, что недавно в Сухопутных войсках отреагировали на видеоматериалы в интернете, на которых граждане препятствуют работе ТЦК.

Кроме того, стало известно, что для того, чтобы у представителей ТЦК было меньше проблем с населением, им выдали специальный учебник по правилам общения с военнообязанными.