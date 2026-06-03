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Головна ТЦК В ТЦК змусили написати заяву на штраф: є 10 днів на скаргу

В ТЦК змусили написати заяву на штраф: є 10 днів на скаргу

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 21:40
В ТЦК змусили написати заяву на штраф: є 10 днів на скаргу
Працівники ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Якщо працівники ТЦК здійснили щодо військовозобов’язаного громадянина незаконні дії, зокрема, тиск, він може оскаржити ці дії. Постанову, складену в результаті цих дій, можна оскаржити в самому центрі комплектування. Закон відводить на це 10 днів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Законні і незаконні дії ТЦК

Територіальні центри займаються військовим обліком громадян України. У особливий період система ТЦК проводить загальну мобілізацію військовозобов’язаного населення.

Територіальні центри комплектування мають право застосовувати до громадян певні санкції, зокрема, за порушення військового обліку. Первинною санкцією є штраф, або ж адміністративне стягнення.

У деяких випадках дії територіального центру комплектування щодо того чи іншого громадянина можуть бути некоректними чи навіть неправомірними. Так, до юристів звернувся громадянин, який розповів, що в ТЦК його змусили написати заяву на визнання порушення військового обліку.

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Чоловік додав, що у тій ситуації він міг не підписувати таку заяву, а піддався на тиск працівників ТЦК. Громадянин поцікавився, що він може зробити у цій ситуації.

Юристи, коментуючи цей випадок, підтвердити неправомірність дій територіального центру комплектування. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Дії ТЦК неправомірні, але ж і Вам не потрібно було на це погоджуватись".

Айвазян пояснив: "Ви можете оскаржити постанову ТЦК протягом 10 днів. Втім щодо результативності оскарження в мене є певні небезпідставні сумніви".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що не мають права робити працівники ТЦК.

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають діяти виключно в межах своїх повноважень, встановлених законодавством України. Однак деякі дії категорично заборонені, і громадяни повинні знати про свої права, щоб захистити себе від можливих порушень.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли відмова ТЦК у відстрочці для догляду є незаконною.

Відмова у наданні відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем, ґрунтована на одній другорядній фразі у висновку ЛКК, є неправомірною з боку територіального центру комплектування. Вирішити це питання можна у судовому порядку.

скарги ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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