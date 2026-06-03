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Главная ТЦК В ТЦК заставили написать заявление на штраф: есть 10 дней на жалобу

В ТЦК заставили написать заявление на штраф: есть 10 дней на жалобу

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 21:40
В ТЦК заставили написать заявление на штраф: есть 10 дней на жалобу
Работники ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Если работники ТЦК осуществили в отношении военнообязанного гражданина незаконные действия, в частности, давление, он может обжаловать эти действия. Постановление, составленное в результате этих действий, можно обжаловать в самом центре комплектования. Закон отводит на это 10 дней.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Законные и незаконные действия ТЦК

Территориальные центры занимаются военным учетом граждан Украины. В особый период система ТЦК проводит всеобщую мобилизацию военнообязанного населения.

Территориальные центры комплектования имеют право применять к гражданам определенные санкции, в частности, за нарушение воинского учета. Первичной санкцией является штраф, или же административное взыскание.

В некоторых случаях действия территориального центра комплектования в отношении того или иного гражданина могут быть некорректными или даже неправомерными. Так, к юристам обратился гражданин, который рассказал, что в ТЦК его заставили написать заявление на признание нарушения воинского учета.

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Мужчина добавил, что в той ситуации он мог не подписывать такое заявление, а поддался на давление работников ТЦК. Гражданин поинтересовался, что он может сделать в этой ситуации.

Юристы, комментируя этот случай, подтвердить неправомерность действий территориального центра комплектования. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Действия ТЦК неправомерны, но и Вам не нужно было на это соглашаться".

Айвазян пояснил: "Вы можете обжаловать постановление ТЦК в течение 10 дней. Впрочем, относительно результативности обжалования у меня есть определенные небезосновательные сомнения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что не имеют права делать работники ТЦК.

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны действовать исключительно в пределах своих полномочий, установленных законодательством Украины. Однако некоторые действия категорически запрещены, и граждане должны знать о своих правах, чтобы защитить себя от возможных нарушений.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда отказ ТЦК в отсрочке для ухода является незаконным.

Отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником, основанный на одной второстепенной фразе в заключении ВКК, является неправомерным со стороны территориального центра комплектования. Решить этот вопрос можно в судебном порядке.

жалобы ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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