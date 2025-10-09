Видео
Видео

Главная ТЦК Отказ в отсрочке для ухода — когда действия ТЦК незаконны

Отказ в отсрочке для ухода — когда действия ТЦК незаконны

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 00:30
Отсрочка для ухода - когда ТЦК незаконно отказывает в отсрочке
Военнообязанный подает документы в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником, основанный на одной второстепенной фразе в заключении ВКК, является неправомерным со стороны территориального центра комплектования. Решить этот вопрос можно в судебном порядке.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Неправомерный отказ ТЦК

К юристам обратился гражданин, который получил отказ в оформлении отсрочки от мобилизации.

Гражданин пытался получить отсрочку для ухода за матерью, но в ТЦК ему отказали "на основании того, что в заключении ВКК звучит фраза, что заключение предоставлено для получения компенсации".

Мужчина поинтересовался, законно ли такое решение территориального центра комплектования.

"Вы столкнулись с неправомерным отказом в оформлении отсрочки, ведь справка формы 080-4/о является надлежащим документом о необходимости матери в постоянном уходе", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Как все же получить отсрочку для ухода

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что делать в такой ситуации.

"Исправить эту ситуацию Вы сможете только в судебном порядке, обратившись в административный суд с исковым заявлением о признании отказа комиссии противоправным и обязательства совершить определенные действия", — подчеркнул он.

В свою очередь, Дерий добавил, что теоретически можно обойтись и без судебной волокиты.

"Можете обратиться в ВКК учреждения здравоохранения и попросить, чтобы они сделали надпись в справке, что Ваша мать нуждается в уходе, или выдали новую справку ВКК, где сразу об этом указано (она как правило пишется произвольного формата). Если отказываются — попросите, чтобы они предоставили письменный отказ, который Вы пришлете ТЦК, как подтверждение того, что справки 080-4/о достаточно", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как действовать многодетному родителю, если ему отказали в отсрочке в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, когда в случае отказа в отсрочке стоит обратиться в суд.

суд мобилизация отсрочка ТЦК и СП уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
