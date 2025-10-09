Відстрочка для догляду - коли ТЦК незаконно відмовляє у відстрочці

Військовозобов’язаний подає документи в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Відмова у наданні відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем, ґрунтована на одній другорядній фразі у висновку ЛКК, є неправомірною з боку територіального центру комплектування. Вирішити це питання можна у судовому порядку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Неправомірна відмова ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який отримав відмову у оформленні відстрочки від мобілізації.

Громадянин намагався отримати відстрочку для догляду за матір’ю, але у ТЦК йому відмовили "на підставі того, що у висновку ЛКК звучить фраза, що висновок наданий для отримання компенсації".

Чоловік поцікавився, чи законним є таке рішення територіального центру комплектування.

"Ви зіштовхнулися з неправомірною відмовою у оформленні відстрочки, адже довідка форми 080-4/о є належним документом про потребу матері у постійному догляді", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Як все ж отримати відстрочку для догляду

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що робити у такій ситуації.

"Виправити цю ситуацію Ви зможете тільки у судовому порядку, звернувшись до адміністративного суду із позовною заявою про визнання відмови комісії протиправною та зобов'язання вчинити певні дії", — наголосив він.

У свою чергу, Дерій додав, що теоретично можна обійтись і без судової тяганини.

"Можете звернутися до ЛКК закладу охорони здоров'я та попросити, щоб вони зробили допис у довідці, що Ваша мати потребує догляду, або видали нову довідку ЛКК, де відразу про це вказано (вона як правило пишеться довільного формату). Якщо відмовляються — попросіть, щоб вони надали письмову відмову, яку Ви надішлете ТЦК, як підтвердження того, що довідки 080-4/о достатньо", — зазначив юрист.

