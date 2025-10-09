Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відмова у відстрочці для догляду — коли дії ТЦК незаконні

Відмова у відстрочці для догляду — коли дії ТЦК незаконні

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 00:30
Відстрочка для догляду - коли ТЦК незаконно відмовляє у відстрочці
Військовозобов’язаний подає документи в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Відмова у наданні відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем, ґрунтована на одній другорядній фразі у висновку ЛКК, є неправомірною з боку територіального центру комплектування. Вирішити це питання можна у судовому порядку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Неправомірна відмова ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який отримав відмову у оформленні відстрочки від мобілізації.

Громадянин намагався отримати відстрочку для догляду за матір’ю, але у ТЦК йому відмовили "на підставі того, що у висновку ЛКК звучить фраза, що висновок наданий для отримання компенсації".

Чоловік поцікавився, чи законним є таке рішення територіального центру комплектування.

"Ви зіштовхнулися з неправомірною відмовою у оформленні відстрочки, адже довідка форми 080-4/о є належним документом про потребу матері у постійному догляді", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Як все ж отримати відстрочку для догляду

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що робити у такій ситуації.

"Виправити цю ситуацію Ви зможете тільки у судовому порядку, звернувшись до адміністративного суду із позовною заявою про визнання відмови комісії протиправною та зобов'язання вчинити певні дії", — наголосив він.

У свою чергу, Дерій додав, що теоретично можна обійтись і без судової тяганини.

"Можете звернутися до ЛКК закладу охорони здоров'я та попросити, щоб вони зробили допис у довідці, що Ваша мати потребує догляду, або видали нову довідку ЛКК, де відразу про це вказано (вона як правило пишеться довільного формату). Якщо відмовляються — попросіть, щоб вони надали письмову відмову, яку Ви надішлете ТЦК, як підтвердження того, що довідки 080-4/о достатньо", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як діяти багатодітному батьку, якщо йому відмовили у відстрочці в "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли у разі відмови у відстрочці варто звернутися до суду.

суд мобілізація відстрочка ТЦК та СП догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації