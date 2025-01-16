Відстрочка для чоловіка, який утримує чужих дітей - що говорить ТЦК

Вітчим з дітьми. Фото: Pixabay

Згідно із чинним законодавством, відстрочку від мобілізації можуть отримати ті чоловіки, які утримують трьох чи більше дітей дружини від попередніх шлюбів. Для цього потрібно довести факт утримання дітей цим громадянином.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Відстрочка для багатодітних

Право на відстрочку від мобілізації мають, серед інших категорій, і багатодітні батьки.

Тобто ті чоловіки, які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей — причому не тільки в одному шлюбі, а й навіть у ситуації, коли усі троє дітей народилися поза шлюбом.

Втім, для цього недостатньо лише свідоцтва про народження, а потрібно довести факт утримання цих дітей громадянином, який є їхнім біологічним батьком.

Коли відстрочка надається тим, хто утримує чужих дітей

Разом з тим, право на відстрочку можуть отримати і ті громадяни, які не мають власних дітей, а утримують дітей дружини від попереднього (попередніх) шлюбу (шлюбів).

Для цього потрібно в суді довести факт утримання чужих дітей і отримати відповідний документ — наприклад, рішення суду — для пред’явлення у територіальному центрі комплектування, підкреслили юристи, відповідаючи на питання громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть багатодітні батьки продовжити відстрочку від мобілізації онлайн.

Також ми повідомляли про те, як підтвердити право на відстрочку, якщо громадянин має трьох дітей у двох різних шлюбах.