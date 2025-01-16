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Содержание детей жены от первого брака — есть ли отсрочка

16 января 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для мужчины, который удерживает чужих детей - что говорит ТЦК
Отчим с детьми. Фото: Pixabay
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации могут получить те мужчины, которые содержат трех или более детей жены от предыдущих браков. Для этого нужно доказать факт содержания детей этим гражданином.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Отсрочка для многодетных

Право на отсрочку от мобилизации имеют, среди прочих категорий, и многодетные родители.

То есть те мужчины, которые имеют трех или более несовершеннолетних детей — причем не только в одном браке, но и даже в ситуации, когда все трое детей родились вне брака.

Впрочем, для этого недостаточно только свидетельства о рождении, а нужно доказать факт содержания этих детей гражданином, который является их биологическим отцом.

Когда отсрочка предоставляется тем, кто содержит чужих детей

Вместе с тем, право на отсрочку могут получить и те граждане, которые не имеют собственных детей, а содержат детей жены от предыдущего (предыдущих) брака (браков).

Для этого нужно в суде доказать факт содержания чужих детей и получить соответствующий документ — например, решение суда — для предъявления в территориальном центре комплектования, подчеркнули юристы, отвечая на вопрос гражданина.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли многодетные родители продлить отсрочку от мобилизации онлайн.

Также мы сообщали о том, как подтвердить право на отсрочку, если гражданин имеет троих детей в двух разных браках.

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