Процес уточнення даних — чи треба йти до ТЦК уточнювати дані

Уточнення військово-облікових даних. Фото: "Новини.PRO"

Якщо громадянин отримав повістку на уточнення військово-облікових даних, він має обов’язково з’явитися до територіального центру комплектування. Цей крок є необхідним навіть у ситуації, коли громадянин уже пройшов військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Уточнення військово-облікових даних

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка розпочалася після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації.

Одним зі складників цього процесу є уточнення військово-облікових даних.

До юристів звернувся громадянин, який уже пройшов військово-лікарську комісію — але йому після цього прийшла повістка на уточнення даних. Громадянин поцікавився, чи треба йому йти до ТЦК.

"Якщо прийшла повістка на уточнення даних, то Ви зобов'язані з'явитись до ТЦК", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чому треба обов’язково відвідати ТЦК

Юрист наголосив, що у випадку ігнорування повістки на громадянина можуть очікувати цілком законні неприємності.

"В іншому варіанті Вас чекає притягнення до адміністративної відповідальності та подання у розшук", — пояснив Айвазян.

Тож навіть після того, як була пройдена військово-лікарська комісія, громадянин, отримавши повістку на уточнення даних, має з’явитися до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як уточнити військово-облікові дані з-за кордону.

Додамо, ми повідомляли про те, з якого віку потрібно уточнювати військово-облікові дані в ТЦК.