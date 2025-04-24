Процесс уточнения данных — надо ли идти в ТЦК уточнять данные

Уточнение военно-учетных данных. Фото: "Новини.PRO"

Если гражданин получил повестку на уточнение военно-учетных данных, он должен обязательно явиться в территориальный центр комплектования. Этот шаг необходим даже в ситуации, когда гражданин уже прошел военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Уточнение военно-учетных данных

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая началась после полномасштабного вторжения войск Российской Федерации.

Одной из составляющих этого процесса является уточнение военно-учетных данных.

К юристам обратился гражданин, который уже прошел военно-врачебную комиссию — но ему после этого пришла повестка на уточнение данных. Гражданин поинтересовался, надо ли ему идти в ТЦК.

"Если пришла повестка на уточнение данных, то Вы обязаны явиться в ТЦК", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Почему надо обязательно посетить ТЦК

Юрист отметил, что в случае игнорирования повестки гражданина могут ожидать вполне законные неприятности.

"В другом варианте Вас ждет привлечение к административной ответственности и представление в розыск", — пояснил Айвазян.

Поэтому даже после того, как была пройдена военно-врачебная комиссия, гражданин, получив повестку на уточнение данных, должен явиться в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, как уточнить военно-учетные данные из-за границы.

Добавим, мы сообщали о том, с какого возраста нужно уточнять военно-учетные данные в ТЦК.