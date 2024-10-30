Мобілізація жінок в Україні - список спеціальностей, з якими жінки мають стояти на обліку

Жінка-медик. Фото: dzerkalo.media

На військовому обліку мають перебувати жінки, які отримали чи отримують медичну освіту. До переліку медичної спеціалізації, власниці якої підлягають військовому обліку, входять майже два десятки спеціальностей.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

Читайте також:

Військовий облік для жінок

Військовий облік в Україні стосується усіх чоловіків віком від 17 до 60 років.

Жінки можуть перебувати на обліку, але винятково у ситуації, коли мають медичні чи фармацевтичні спеціальності.

Яка спеціальність вимагає стати на військовий облік

Щодо тих громадянок, які здобули чи здобувають медичну освіту, то до списку, який є підставою для постанови цих жінок на облік, входить велика кількість різних спеціальностей.

Це:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли може мобілізуватися мати-одиначка.

Додамо, ми повідомляли, коли ТЦК може відмовити жінці у добровільній мобілізації.