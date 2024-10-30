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Усі спеціальності, з якими військовий облік жінок є обов'язковим

30 жовтня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація жінок в Україні - список спеціальностей, з якими жінки мають стояти на обліку
Жінка-медик. Фото: dzerkalo.media
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На військовому обліку мають перебувати жінки, які отримали чи отримують медичну освіту. До переліку медичної спеціалізації, власниці якої підлягають військовому обліку, входять майже два десятки спеціальностей.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Військовий облік для жінок

Військовий облік в Україні стосується усіх чоловіків віком від 17 до 60 років.

Жінки можуть перебувати на обліку, але винятково у ситуації, коли мають медичні чи фармацевтичні спеціальності.

Яка спеціальність вимагає стати на військовий облік

Щодо тих громадянок, які здобули чи здобувають медичну освіту, то до списку, який є підставою для постанови цих жінок на облік, входить велика кількість різних спеціальностей.

Це:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.                                 

Нагадаємо, ми раніше писали, коли може мобілізуватися мати-одиначка.

Додамо, ми повідомляли, коли ТЦК може відмовити жінці у добровільній мобілізації.

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