Мобілізація жінок в Україні - список спеціальностей, з якими жінки мають стояти на обліку

Усі спеціальності, з якими військовий облік жінок є обов'язковим
На військовому обліку мають перебувати жінки, які отримали чи отримують медичну освіту. До переліку медичної спеціалізації, власниці якої підлягають військовому обліку, входять майже два десятки спеціальностей.
Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".
Військовий облік для жінок
Військовий облік в Україні стосується усіх чоловіків віком від 17 до 60 років.
Жінки можуть перебувати на обліку, але винятково у ситуації, коли мають медичні чи фармацевтичні спеціальності.
Яка спеціальність вимагає стати на військовий облік
Щодо тих громадянок, які здобули чи здобувають медичну освіту, то до списку, який є підставою для постанови цих жінок на облік, входить велика кількість різних спеціальностей.
Це:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Нагадаємо, ми раніше писали, коли може мобілізуватися мати-одиначка.
Додамо, ми повідомляли, коли ТЦК може відмовити жінці у добровільній мобілізації.
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