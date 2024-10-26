Мобілізація жінок – мобілізація матері, яка сама виховує дітей

Жінки в Збройних силах України. Фото: 128-ма ОШБр

Жінки в Україні не підлягають обов’язковому військовому обліку, крім тих, які мають медичну чи фармацевтичну освіту або працюють у відповідних структурах. Так само добровільною є і мобілізація жінок, зокрема, тих, які є матерями-одиначками.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовий облік жінок

В Україні обов’язково мають перебувати на військовому обліку тільки ті жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту або відповідні професії.

Ті ж громадянки, які мають усі інші спеціальності та професії, співставні з військово-обліковими спеціальностями, можуть стати на військовий облік добровільно, за власним бажанням.

Добровільна мобілізація громадянок

Так само за власним бажанням жінки можуть мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Це ж стосується і жінок, які самотужки виховують неповнолітніх дітей. Їх не можуть примусово мобілізувати навіть із медичною / фармацевтичною освітою, але добровільно вони мають право піти до армії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що мобілізація жінок може з добровільної перетворитися на примусову.

Також ми повідомляли про те, на яких посадах в ЗСУ можуть залучити жінок.