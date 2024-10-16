Мобілізація жінок в Україні - на які посади можуть забрати на війну

Жінки в Збройних силах України. Фото: 128 ОГШБр

Жінки можуть зайняти низку посад у Збройних силах України в умовах війни. Їх можна ефективно використати у веденні документообігу, наданні військової допомоги та організації зв’язку.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

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За словами Олексія Гетьмана, у ситуації, якщо дійде до мобілізації жінок, для них знайдеться робота поза межами лінії бойового зіткнення.

"Жінку не направлять на "нуль", але є багато справ, які жінки можуть виконувати для підсилення боєздатності нашої армії", — пояснив військовий аналітик.

На які посади в армії можна мобілізувати жінок

Гетьман конкретизував варіанти із ефективним використанням у Збройних силах України.

"Мобілізовані жінки можуть бути задіяні в наданні медичної допомоги, веденні документообігу, бути зв’язківцями, можуть бути задіяні у сфері продуктового та речового забезпечення", — підкреслив аналітик.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше, кому із жінок можуть відмовити у ТЦК навіть у випадку добровільної мобілізації.

Додамо, журналіст Віталій Портников спрогнозував, коли в Україні можуть розпочати мобілізацію жінок.