Мобілізація жінок в Україні - на які посади можуть забрати на війну

Мобілізація жінок — на яких посадах їх можуть задіяти
Жінки можуть зайняти низку посад у Збройних силах України в умовах війни. Їх можна ефективно використати у веденні документообігу, наданні військової допомоги та організації зв’язку.
Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.
Робота в ЗСУ для жінок знайдеться
За словами Олексія Гетьмана, у ситуації, якщо дійде до мобілізації жінок, для них знайдеться робота поза межами лінії бойового зіткнення.
"Жінку не направлять на "нуль", але є багато справ, які жінки можуть виконувати для підсилення боєздатності нашої армії", — пояснив військовий аналітик.
На які посади в армії можна мобілізувати жінок
Гетьман конкретизував варіанти із ефективним використанням у Збройних силах України.
"Мобілізовані жінки можуть бути задіяні в наданні медичної допомоги, веденні документообігу, бути зв’язківцями, можуть бути задіяні у сфері продуктового та речового забезпечення", — підкреслив аналітик.
Нагадаємо, ми повідомляли раніше, кому із жінок можуть відмовити у ТЦК навіть у випадку добровільної мобілізації.
Додамо, журналіст Віталій Портников спрогнозував, коли в Україні можуть розпочати мобілізацію жінок.
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