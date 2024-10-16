Мобилизация женщин в Украине – на какие должности могут забрать на войну

Женщины в Вооруженных силах Украины. Фото: 128 ОГШБр

Женщины могут занять ряд должностей в Вооруженных силах Украины в условиях войны. Их можно эффективно использовать в ведении документооборота, оказании военной помощи и организации связи.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

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Работа в ВСУ для женщин найдется

По словам Алексея Гетьмана, в ситуации, когда дойдет до мобилизации женщин, для них найдется работа вне линии боевого столкновения.

"Женщину не направят на "ноль", но есть много дел, которые женщины могут выполнять для усиления боеспособности нашей армии", — пояснил военный аналитик.

На какие должности в армии можно мобилизовать женщин

Гетьман конкретизировал варианты с эффективным использованием в Вооруженных силах Украины.

"Мобилизованные женщины могут быть задействованы в оказании медицинской помощи, ведении документооборота, быть связными, могут быть задействованы в сфере продуктового и вещевого обеспечения", — подчеркнул аналитик.

Напомним, мы сообщали ранее, кому из женщин могут отказать в ТЦК даже в случае добровольной мобилизации.

Добавим, журналист Виталий Портников спрогнозировал, когда в Украине могут приступить к мобилизации женщин.