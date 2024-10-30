Мобилизация женщин в Украине – список специальностей, с которыми женщины должны стоять на учете

Все специальности, с которыми военный учет женщин обязателен
На военном учете должны состоять женщины, которые получили или получают медицинское образование. В перечень медицинской специализации, владелицы которой подлежат военному учету, входят около двух десятков специальностей.
Об этом говорится в материале "Новини.PRO".
Военный учет для женщин
Военный учет в Украине касается всех мужчин от 17 до 60 лет.
Женщины могут состоять на учете, но исключительно в ситуации, когда имеют медицинские или фармацевтические специальности.
Какая специальность требует стать на военный учет
Что касается гражданок, которые получили или получают медицинское образование, то в список, который является основанием для постановления этих женщин на учет, входит большое количество различных специальностей.
Это:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология
Напомним, мы раньше писали, когда может мобилизоваться мать-одиночка.
Добавим, что мы сообщали, когда ТЦК может отказать женщине в добровольной мобилизации.
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