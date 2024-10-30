Мобилизация женщин в Украине – список специальностей, с которыми женщины должны стоять на учете

Женщина-медик. Фото: dzerkalo.media

На военном учете должны состоять женщины, которые получили или получают медицинское образование. В перечень медицинской специализации, владелицы которой подлежат военному учету, входят около двух десятков специальностей.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Военный учет для женщин

Военный учет в Украине касается всех мужчин от 17 до 60 лет.

Женщины могут состоять на учете, но исключительно в ситуации, когда имеют медицинские или фармацевтические специальности.

Какая специальность требует стать на военный учет

Что касается гражданок, которые получили или получают медицинское образование, то в список, который является основанием для постановления этих женщин на учет, входит большое количество различных специальностей.

Это:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология

Напомним, мы раньше писали, когда может мобилизоваться мать-одиночка.

Добавим, что мы сообщали, когда ТЦК может отказать женщине в добровольной мобилизации.