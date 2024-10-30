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Все специальности, с которыми военный учет женщин обязателен

30 октября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация женщин в Украине – список специальностей, с которыми женщины должны стоять на учете
Женщина-медик. Фото: dzerkalo.media
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На военном учете должны состоять женщины, которые получили или получают медицинское образование. В перечень медицинской специализации, владелицы которой подлежат военному учету, входят около двух десятков специальностей.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Военный учет в Украине касается всех мужчин от 17 до 60 лет.

Женщины могут состоять на учете, но исключительно в ситуации, когда имеют медицинские или фармацевтические специальности.

Какая специальность требует стать на военный учет

Что касается гражданок, которые получили или получают медицинское образование, то в список, который является основанием для постановления этих женщин на учет, входит большое количество различных специальностей.

Это:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиология и эпидемиология

Напомним, мы раньше писали, когда может мобилизоваться мать-одиночка.

Добавим, что мы сообщали, когда ТЦК может отказать женщине в добровольной мобилизации.

медики военнообязанные женщины военный учет медицина

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