Суд зобов'язав ТЦК переглянути відмову у внесенні даних до реєстру Оберіг

Українець не зміг оформити паспорт за кордоном через "Оберіг"
Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, яке не внесло дані військовозобов'язаного до реєстру "Оберіг". Йдеться про громадянина України, який перебуває за кордоном і не зміг оновити облікову інформацію через "Резерв+". Суд встановив, що вимога особистої явки в такому разі не є обов'язковою.
Позивач надав до ТЦК пакет документів, включно з військовим квитком, паспортом і підтвердженням із застосунку, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Єдиний держреєстр досудових рішень.
Чоловікові відмовили, пославшись на відсутність даних у реєстрі та знищення архівів. Також у центрі заявили, що внесення інформації можливе тільки під час особистого візиту. Це фактично заблокувало доступ до низки державних послуг.
Суд оцінив законність вимог ТЦК
Інстанція дійшла висновку, що у ТЦК були всі підстави для обробки даних без особистої присутності заявника. Інформація про людину вже частково відображалася в державних системах, включно з додатком "Резерв+". Законодавство допускає використання міжреєстрової взаємодії для актуалізації даних.
У результаті суд частково задовольнив позов, визнавши бездіяльність ТЦК незаконною. При цьому суд не зобов'язав безпосередньо внести дані до реєстру, а постановив повторно розглянути заяву з урахуванням правової оцінки. Також з відповідача стягнули судові витрати, а рішення може вплинути на аналогічні випадки, пов'язані з оновленням облікової інформації.
