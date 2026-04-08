Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Українець не зміг оформити паспорт за кордоном через "Оберіг"

Українець не зміг оформити паспорт за кордоном через "Оберіг"

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 03:09
Суд зобов'язав ТЦК переглянути відмову у внесенні даних до реєстру Оберіг
Суддя зачитує рішення. Фото: скриншот YouTube

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, яке не внесло дані військовозобов'язаного до реєстру "Оберіг". Йдеться про громадянина України, який перебуває за кордоном і не зміг оновити облікову інформацію через "Резерв+". Суд встановив, що вимога особистої явки в такому разі не є обов'язковою.

Позивач надав до ТЦК пакет документів, включно з військовим квитком, паспортом і підтвердженням із застосунку, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Єдиний держреєстр досудових рішень.

Чоловікові відмовили, пославшись на відсутність даних у реєстрі та знищення архівів. Також у центрі заявили, що внесення інформації можливе тільки під час особистого візиту. Це фактично заблокувало доступ до низки державних послуг.

Суд оцінив законність вимог ТЦК

Інстанція дійшла висновку, що у ТЦК були всі підстави для обробки даних без особистої присутності заявника. Інформація про людину вже частково відображалася в державних системах, включно з додатком "Резерв+". Законодавство допускає використання міжреєстрової взаємодії для актуалізації даних.

У результаті суд частково задовольнив позов, визнавши бездіяльність ТЦК незаконною. При цьому суд не зобов'язав безпосередньо внести дані до реєстру, а постановив повторно розглянути заяву з урахуванням правової оцінки. Також з відповідача стягнули судові витрати, а рішення може вплинути на аналогічні випадки, пов'язані з оновленням облікової інформації.

Одеса суд ТЦК та СП закордонний паспорт України реєстр Оберіг
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації