Суд зобов'язав ТЦК переглянути відмову у внесенні даних до реєстру Оберіг

Суддя зачитує рішення. Фото: скриншот YouTube

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, яке не внесло дані військовозобов'язаного до реєстру "Оберіг". Йдеться про громадянина України, який перебуває за кордоном і не зміг оновити облікову інформацію через "Резерв+". Суд встановив, що вимога особистої явки в такому разі не є обов'язковою.

Позивач надав до ТЦК пакет документів, включно з військовим квитком, паспортом і підтвердженням із застосунку, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Єдиний держреєстр досудових рішень.

Чоловікові відмовили, пославшись на відсутність даних у реєстрі та знищення архівів. Також у центрі заявили, що внесення інформації можливе тільки під час особистого візиту. Це фактично заблокувало доступ до низки державних послуг.

Суд оцінив законність вимог ТЦК

Інстанція дійшла висновку, що у ТЦК були всі підстави для обробки даних без особистої присутності заявника. Інформація про людину вже частково відображалася в державних системах, включно з додатком "Резерв+". Законодавство допускає використання міжреєстрової взаємодії для актуалізації даних.

У результаті суд частково задовольнив позов, визнавши бездіяльність ТЦК незаконною. При цьому суд не зобов'язав безпосередньо внести дані до реєстру, а постановив повторно розглянути заяву з урахуванням правової оцінки. Також з відповідача стягнули судові витрати, а рішення може вплинути на аналогічні випадки, пов'язані з оновленням облікової інформації.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що Міністерство оборони України прокоментувало скандал через те, що жінок стали ставити на військовий облік.

Також Новини.LIVE розібралися в ситуації з приводу появи статусу "оперативний резерв" у застосунку "Резерв+".