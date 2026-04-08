Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинец не смог оформить паспорт за границей из-за "Оберега"

Украинец не смог оформить паспорт за границей из-за "Оберега"

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 03:09
Суд обязал ТЦК пересмотреть отказ во внесении данных в реестр Оберег
Судья зачитывает решение. Фото: скриншот YouTube

Одесский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, которое не внесло данные военнообязанного в реестр "Оберег". Речь идет о гражданине Украины, находящемся за границей, который не смог обновить учетную информацию через "Резерв+". Суд установил, что требование личной явки в таком случае не является обязательным.

Истец предоставил в ТЦК пакет документов, включая военный билет, паспорт и подтверждение из приложения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Единый госреестр досудебных решений.

Мужчине отказали, сославшись на отсутствие данных в реестре и уничтожение архивов. Также в центре заявили, что внесение информации возможно только при личном визите. Это фактически заблокировало доступ к ряду государственных услуг.

Суд оценил законность требований ТЦК

Инстанция пришла к выводу, что у ТЦК были все основания для обработки данных без личного присутствия заявителя. Информация о человеке уже частично отображалась в государственных системах, включая приложение "Резерв+". Законодательство допускает использование межреестрового взаимодействия для актуализации данных.

В результате суд частично удовлетворил иск, признав бездействие ТЦК незаконным. При этом суд не обязал напрямую внести данные в реестр, а постановил повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки. Также с ответчика взыскали судебные расходы, а решение может повлиять на аналогичные случаи, связанные с обновлением учетной информации.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации