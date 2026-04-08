Суд обязал ТЦК пересмотреть отказ во внесении данных в реестр Оберег

Судья зачитывает решение. Фото: скриншот YouTube

Одесский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, которое не внесло данные военнообязанного в реестр "Оберег". Речь идет о гражданине Украины, находящемся за границей, который не смог обновить учетную информацию через "Резерв+". Суд установил, что требование личной явки в таком случае не является обязательным.

Истец предоставил в ТЦК пакет документов, включая военный билет, паспорт и подтверждение из приложения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Единый госреестр досудебных решений.

Мужчине отказали, сославшись на отсутствие данных в реестре и уничтожение архивов. Также в центре заявили, что внесение информации возможно только при личном визите. Это фактически заблокировало доступ к ряду государственных услуг.

Суд оценил законность требований ТЦК

Инстанция пришла к выводу, что у ТЦК были все основания для обработки данных без личного присутствия заявителя. Информация о человеке уже частично отображалась в государственных системах, включая приложение "Резерв+". Законодательство допускает использование межреестрового взаимодействия для актуализации данных.

В результате суд частично удовлетворил иск, признав бездействие ТЦК незаконным. При этом суд не обязал напрямую внести данные в реестр, а постановил повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки. Также с ответчика взыскали судебные расходы, а решение может повлиять на аналогичные случаи, связанные с обновлением учетной информации.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Министерство обороны Украины прокомментировало скандал из-за того, что женщин стали ставить на военный учет.

Также Новини.LIVE разобрались в ситуации по поводу появления статуса "оперативный резерв" в приложении "Резерв+".