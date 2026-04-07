ТЦК не выдает свидетельство о болезни на руки

Дата публикации 7 апреля 2026 21:40
Граждане на военно-врачебной комиссии. Фото: "Суспільне Полтава"

Территориальный центр комплектования не может выдать гражданину на руки свидетельство о болезни после соответствующего решения районной ВВК. Даже утверждение на областном уровне не является аргументом для гражданина, который требует свидетельство о болезни в ТЦК. Непригодность к военной службе, решение о которой принимается именно на основе этого свидетельства, должна быть подтверждена на самом высоком уровне.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Свидетельство о болезни

Система первичных, районных военно-врачебных комиссий определяет пригодность тех или иных граждан, состоящих на воинском учете, к военной службе. В случае принятия решения о непригодности гражданина к службе его документы передаются в ВВК высшего уровня.

Одним из таких документов является свидетельство о болезни. На основании именно этого документа областная, региональная или центральная ВВК должна принять соответствующее решение, например, о подтверждении статуса "непригоден к военной службе", после чего ТЦК исключит гражданина с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, которого на уровне областной ВВК признали непригодным к военной службе. Мужчина поинтересовался, должны ли были в ТЦК выдать ему на руки свидетельство о болезни.

Документ должен быть утвержден

Юристы объяснили, что такой шаг не является обязательным. Этот документ должен быть утвержден на высшем уровне.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Свидетельство о болезни, которое предусматривает статью о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета, не является окончательным на уровне районной или областной комиссии. Оно подлежит обязательному утверждению Региональной ВВК (или ЦВЛК)".

Только после завершения всего процесса гражданин получит этот документ. Дерий объяснил, когда это происходит: "Только после утверждения Вам должны выдать свидетельство о болезни, которое заверено печатью ТЦК и копию электронного протокола заседания штатной ВВК, которое утверждено печатью штатной ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, законно ли требование пограничников предоставить при выезде за границу свидетельства о болезни.

Юристы подчеркнули, что такие требования являются неправомерными. Однако для избежания риска необоснованного отказа в пересечении границы лучше заранее получить бумажную копию свидетельства.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго областная ВВК может рассматривать свидетельство о болезни для принятия решения о непригодности гражданина к военной службе.

Согласно пункту 22.5 Приказа МОУ 402 Во время действия военного положения срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет не более пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра. После этого военно-врачебная комиссия должна принять какое-то решение по этому вопросу.

ВВК ТЦК и СП военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
