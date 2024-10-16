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На Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из учета

16 октября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
На Волыни работник ТЦК безосновательно исключал мужчин с учета — какое решение суда
Оформление документов в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

На Волыни работник территориального центра комплектования безосновательно исключал мужчин из военного учета. В частности, речь идет о 14 офицерах запаса.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военный служит в одном из ТЦК в должности начальника мобилизационного отделения. В течение апреля 2022 — февраля 2023 года мужчина предоставлял своему руководителю данные офицеров запаса, которых нужно исключить из военного учета.

По представлению должностного лица, 14 офицеров запаса исключили из учета без надлежащих оснований. Кроме того, они получили право уезжать за границу.

Постановления ВВК по поводу офицеров запаса во время военного положения должны быть утверждены региональной штатной ВВК, иначе офицер не может быть исключен из военного учета. В этом случае документы были оформлены неправильно.

Что решил суд

В ходе судебного заседания чиновник ТЦК признал свою вину. Его признали виновным в халатном отношении к службе и назначили 17 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в Ровенской области суд признал двух командиров виновными в небрежном исполнении обязанностей на военной службе и назначил им штраф в размере 17 тысяч гривен каждому. Они скрывали отсутствие бойцов.

Также на Закарпатье пограничник обратился в воинскую часть с требованием уволить его со службы по уходу за ребенком с инвалидностью. Суд принял решение в пользу военнослужащего.

суд правосудие штраф Волынская область ТЦК и СП судебные решения

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