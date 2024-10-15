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З сокирами напали на працівників ТЦК — як суд покарав чоловіків

15 жовтня 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Буковині судили двох чоловіків, які сокирами напали на працівників ТЦК
Путильський районний суд. Фото: Судова влада України
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Путильському районному суді Чернівецької області ухвалили вирок для двох братів, які в березні цього року напали на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у селі Плоска. Обидва чоловіки отримали покарання у вигляді ув’язнення: старший брат — три роки та шість місяців, молодший — три роки та три місяці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

"За допомогою двох господарських сокир чоловіки нанесли сержанту удару (кожен окремо) металевим обухом в ділянку плеча та передпліччя, внаслідок чого спричинили потерпілому тілесні ушкодження у вигляді синців, які відносяться до легких тілесних ушкоджень. Після цього чоловіки почали наносити сокирами чисельні удари по кузову та вікнах службового автомобіля марки SeatAlhambra, внаслідок чого розбили чотири вікна та пошкодили кузов", — йдеться в рішенні суду.

Під час судового слухання один із чоловіків, 43-річний мешканець Буковини, розповів, що скоїв злочин під впливом гніву через зникнення сина на війні. Того дня він працював у лісі, а коли повертався додому, помітив працівників ТЦК неподалік пункту пропуску, поруч із якими був його брат на коні. Через несправність гальм чоловік ненавмисно зачепив автомобіль військових або потерпілого. Щоб дізнатися, кого саме він вдарив, він розвернувся й повернувся до працівників ТЦК.

Другий обвинувачений, 28-річний мешканець села Плоска, розповів, що того дня його зупинили для перевірки документів, які в нього не було. Це призвело до конфлікту. За його словами, до цього моменту його жодного разу не зупиняли на контрольно-пропускному пункті. Він також зазначив, що був би готовий надати документи, якби з ним говорили ввічливо. Чоловік стверджує, що не боїться отримати повістку, оскільки раніше служив у добровольчому батальйоні "Вовки да Вінчі" в 67-й бригаді Правого сектору. Наприкінці чоловік вибачився перед потерпілим, "як у людини, що воювала".

Рішення суду

Чоловіки визнали свою провину лише частково, зокрема в скоєнні хуліганства. Суд призначив 43-річному мешканцю Буковини три роки та шість місяців позбавлення волі, а 28-річному — три роки та три місяці. 

Нагадаємо, на Буковині судили військового ТЦК, який втік зі служби, бо хотів воювати на передовій.

Також у Харкові чоловік викрав сумку з обладнанням для підключення інтернету, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав зловмисника винним у крадіжці під час воєнного стану.

суд Чернівецька область мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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