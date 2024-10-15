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С топорами напали на работников ТЦК — как суд наказал мужчин

15 октября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
На Буковине судили двух мужчин, которые топорами напали на работников ТЦК
Путильский районный трибунал. Фото: Судебная власть Украины
Виктория Козырь - редактор

В Путильском районном суде Черновицкой области приговорили двух братьев, которые в марте этого года напали на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки в селе Плоска. Оба мужчины получили наказание в виде заключения: старший брат — три года и шесть месяцев, младший — три года и три месяца.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

"С помощью двух хозяйственных топоров мужчины нанесли сержанту удар (каждый отдельно) металлическим обухом в область плеча и предплечья, в результате чего причинили потерпевшему телесные повреждения в виде синяков, которые относятся к легким телесным повреждениям. После этого, мужчины начали наносить топорами многочисленные удары по кузову и окнам служебного автомобиля марки SeatAlhambra, в результате чего разбили четыре окна и повредили кузов", — говорится в решении суда.

Во время судебного слушания один из мужчин, 43-летний житель Буковины, рассказал, что совершил преступление под влиянием гнева из-за исчезновения сына на войне. В тот день он работал в лесу, а когда возвращался домой, заметил работников ТЦК недалеко от пункта пропуска, рядом с которыми был его брат на коне. Из-за неисправности тормозов мужчина нечаянно задел автомобиль военных или потерпевшего. Чтобы узнать, кого он ударил, он развернулся и вернулся к работникам ТЦК.

Второй обвиняемый, 28-летний житель села Плоска, рассказал, что в тот день его остановили для проверки документов, которые у него не было. Это привело к конфликту. По его словам, до этого момента его ни разу не останавливали на контрольно-пропускном пункте. Он также отметил, что был бы готов предоставить документы, если бы с ним говорили вежливо. Мужчина утверждает, что не боится получить повестку, поскольку раньше служил в добровольческом батальоне "Волки да Винчи" в 67-й бригаде Правого сектора. В конце мужчина извинился перед потерпевшим, "как у воевавшего человека".

Решение суда

Мужчины признали свою вину лишь частично, в частности, в совершении хулиганства. Суд назначил 43-летнему жителю Буковины три года и шесть месяцев лишения свободы, а 28-летнему — три года и три месяца.

Напомним, на Буковине судили сбежавшего со службы военного ТЦК, потому что хотел воевать на передовой.

Также в Харькове мужчина похитил сумку с оборудованием для подключения интернета, которую мастер оставил около подъезда. Суд признал злоумышленника виновным в краже во время военного положения.

суд Черновицкая область мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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