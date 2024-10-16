На Волині працівник ТЦК безпідставно виключав чоловіків з обліку — яке рішення суду

Оформлення документів у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

На Волині працівник територіального центру комплектування безпідставно виключав чоловіків з військового обліку. Зокрема, йдеться про 14 офіцерів запасу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовий служить в одному з ТЦК на посаді начальника мобілізаційного відділення. Упродовж квітня 2022 року — лютого 2023 року чоловік надавав своєму керівнику дані офіцерів запасу, яких потрібно виключити з військового обліку.

За подання посадовця, 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав. Крім того, вони отримали право виїжджати за кордон.

Постанови ВЛК щодо офіцерів запасу під час воєнного стану повинні бути затверджені регіональною штатною ВЛК, інакше офіцер не може бути виключений з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неправильно.

Що вирішив суд

Під час судового засідання посадовець ТЦК визнав свою провину. Його визнали винним у недбалому ставленні до служби та призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, у Рівненській області суд визнав двох командирів винними у недбалому виконанні обов’язків на військовій службі та призначив їм штраф у розмірі 17 тисяч гривень кожному. Вони приховували відсутність бійців.

Також на Закарпатті прикордонник звернувся до військової частини з вимогою звільнити його зі служби для догляду за дитиною з інвалідністю. Суд ухвалив рішення на користь військовослужбовця.