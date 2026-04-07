ТЦК не видає свідоцтво про хворобу на руки

Громадяни на військово-лікарській комісії.

Територіальний центр комплектування не може видати громадянину на руки свідоцтво про хворобу після відповідного рішення районної ВЛК. Навіть затвердження на обласному рівні не є аргументом для громадянина, який вимагає свідоцтво про хворобу в ТЦК. Непридатність до військової служби, рішення про яку ухвалюють саме на основі цього свідоцтва, має бути підтверджена на найвищому рівні.

Свідоцтво про хворобу

Система первинних, районних військово-лікарських комісій визначає придатність тих чи інших громадян, які перебувають на військовому обліку, до військової служби. У випадку ухвалення рішення про непридатність громадянина до служби його документи передаються до ВЛК вищого рівня.

Одним із таких документів є свідоцтво про хворобу. На підставі саме цього документу обласна, регіональна чи центральна ВЛК має ухвалити відповідне рішення, наприклад, про підтвердження статусу "непридатний до військової служби", після чого ТЦК виключить громадянина з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, якого на рівні обласної ВЛК визнали непридатним до військової служби. Чоловік поцікавився, чи мали в ТЦК видати йому на руки свідоцтво про хворобу.

Документ має бути затверджений

Юристи пояснили, що такий крок не є обов’язковим. Цей документ має бути затверджене на вищому рівні.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Свідоцтво про хворобу, яке передбачає статтю про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, не є остаточним на рівні районної чи обласної комісії. Воно підлягає обов'язковому затвердженню Регіональною ВЛК (або ЦВЛК)".

Тільки після завершення усього процесу громадянин отримає цей документ. Дерій пояснив, коли це відбувається: "Лише після затвердження Вам повинні видати свідоцтво про хворобу, яке засвідчене печаткою ТЦК та копію електронного протоколу засідання штатної ВЛК, яке затверджене печаткою штатної ВЛК".

Юристи підкреслили, що такі вимоги є неправомірними. Однак для уникнення ризику необґрунтованої відмови в перетині кордону краще заздалегідь отримати паперову копію свідоцтва.

Юристи підкреслили, що такі вимоги є неправомірними. Однак для уникнення ризику необґрунтованої відмови в перетині кордону краще заздалегідь отримати паперову копію свідоцтва.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як довго обласна ВЛК може розглядати свідоцтво про хворобу для ухвалення рішення щодо непридатності громадянина до військової служби.

Згідно пункту 22.5 Наказу МОУ 402 Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить не більше п’яти календарних днів після закінчення медичного огляду. Після цього військово-лікарська комісія повинна ухвалити якесь рішення з цього питання.