Суд покарав чоловіка, який через релігійні переконання не з'явився до ТЦК

Суддя б'є молотком. Фото ілюстративне: istockphoto.com

У Полтавській області судили чоловіка, який отримав бойову повістку, але не з'явився до військової частини. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, уродженець села Михайлівка-Рубежівка Київської області, перебуває у статусі тимчасово непрацевлаштованого, одружений, має на утриманні 20-річну доньку, є військовозобов'язаним та має звання старшого лейтенанта запасу.

26 квітня 2022 року він з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду у військово-лікарській комісії (ВЛК). За результатами огляду чоловіка визнали тимчасово непридатним до військової служби. Після завершення лікування ВЛК переглянула своє рішення та було видано повістку для відправки до військової частини. Однак обвинувачений не з’явився для проходження служби.

На судовому засіданні чоловік пояснив, що вперше був викликаний до військкомату ще у 2014 році. Він надав довідку, яка підтверджує його релігійні переконання, та заявив про бажання проходити альтернативну службу, оскільки, керуючись принципами, викладеними у Біблії, вважає неприпустимим для себе брати до рук зброю чи позбавляти життя інших людей.

Крім того, у 2022 році йому відмовили в праві проходити альтернативну службу. За словами чоловіка, працівники ТЦК ображали його, називаючи "сектантом". Він стверджує, що його змусили пройти ВЛК обманом, погрожуючи судовим переслідуванням. При цьому він зазначив, що його релігійні переконання не забороняють проходження ВЛК. Чоловік наголосив, що готовий виконати свій обов’язок перед державою шляхом альтернативної служби.

Рішення суду

Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, кваліфікувавши його дії за статтею 336 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. До моменту набрання вироком законної сили чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 6:00. На оскарження цього рішення передбачено 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Хмельницькому суд теж покарав чоловіка, який отримав повістку, але не з'явився до ТЦК. Зокрема, його позбавили волі на три роки.

Також ми повідомляли, що робити, якщо ТЦК не виключає людину з обліку за станом здоров'я.