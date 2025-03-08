ТЦК не Виключають з військового обліку за станом здоровʼя - що робити

ТЦК не виключає з обліку за станом здоров'я — що робити
Навіть якщо громадянина звільнили з військової служби у Національній гвардії України за станом здоров’я — ТЦК може не визнати цей факт достатнім для виключення громадянина з військового обліку. Таке рішення ТЦК доведеться оскаржувати у суді.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Чи треба проходити ВЛК після звільнення за станом здоров’я
До юристів звернувся військовослужбовець Нацгвардії, якого звільнили зі служби за станом здоров’я, але ТЦК не знімає з військового обліку, вимагаючи пройти військово-лікарську комісію.
"Прямої заборони на направлення Вас на ВЛК згідно наказу МОУ 402 немає", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Він підкреслив, що територіальний центр комплектування справді має таке право — навіть попри звільнення зі служби за станом здоров’я відправити людину на ВЛК і не виключити з військового обліку.
"Це означає, що Вас можуть направити на ВЛК, навіть якщо Вас визнали непридатним", — пояснив юрист.
Оскарження вимоги ТЦК у суді
Разом з тим, наголосив Владислав Дерій, згідно із чинним законодавством, звільнення зі служби за станом здоров’я після ВЛК має бути достатньо для виключення з військового обліку.
"В Законі "Про ВО і ВС" вказано, що Вас повинні звільнити на підставі ВЛК. Ви його пройшли на базі військово-лікарських комісії МВС України. Якщо цього було достатньо для звільнення, то цього повинно бути достатньо і для виключення з обліку в ТЦК", — підкреслив юрист.
Дерій констатував, що в реальності може бути така ситуація, коли громадянина, звільненого зі служби в Нацгвардії, можуть не виключити з військового обліку — тож доведеться оскаржувати відмову у судовому порядку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли ТЦК повертає на облік виключеного за віком.
Додамо, ми повідомляли про те, як довести виключення з військового обліку, якщо архіви ТЦК згоріли під час війни.
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