ТЦК не Виключають з військового обліку за станом здоровʼя - що робити

Українські нацгвардійці. Фото: ЗОДА

Навіть якщо громадянина звільнили з військової служби у Національній гвардії України за станом здоров’я — ТЦК може не визнати цей факт достатнім для виключення громадянина з військового обліку. Таке рішення ТЦК доведеться оскаржувати у суді.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Чи треба проходити ВЛК після звільнення за станом здоров’я

До юристів звернувся військовослужбовець Нацгвардії, якого звільнили зі служби за станом здоров’я, але ТЦК не знімає з військового обліку, вимагаючи пройти військово-лікарську комісію.

"Прямої заборони на направлення Вас на ВЛК згідно наказу МОУ 402 немає", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Він підкреслив, що територіальний центр комплектування справді має таке право — навіть попри звільнення зі служби за станом здоров’я відправити людину на ВЛК і не виключити з військового обліку.

"Це означає, що Вас можуть направити на ВЛК, навіть якщо Вас визнали непридатним", — пояснив юрист.

Оскарження вимоги ТЦК у суді

Разом з тим, наголосив Владислав Дерій, згідно із чинним законодавством, звільнення зі служби за станом здоров’я після ВЛК має бути достатньо для виключення з військового обліку.

"В Законі "Про ВО і ВС" вказано, що Вас повинні звільнити на підставі ВЛК. Ви його пройшли на базі військово-лікарських комісії МВС України. Якщо цього було достатньо для звільнення, то цього повинно бути достатньо і для виключення з обліку в ТЦК", — підкреслив юрист.

Дерій констатував, що в реальності може бути така ситуація, коли громадянина, звільненого зі служби в Нацгвардії, можуть не виключити з військового обліку — тож доведеться оскаржувати відмову у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли ТЦК повертає на облік виключеного за віком.

Додамо, ми повідомляли про те, як довести виключення з військового обліку, якщо архіви ТЦК згоріли під час війни.