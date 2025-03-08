ТЦК не исключают с воинского учета по состоянию здоровья - что делать

Украинские нацгвардейцы. Фото: ЗОГА

Даже если гражданина уволили с военной службы в Национальной гвардии Украины по состоянию здоровья — ТЦК может не признать этот факт достаточным для исключения гражданина с воинского учета. Такое решение ТЦК придется обжаловать в суде.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился военнослужащий Нацгвардии, которого уволили со службы по состоянию здоровья, но ТЦК не снимает с воинского учета, требуя пройти военно-врачебную комиссию.

"Прямого запрета на направление Вас на ВВК согласно приказа МОУ 402 нет", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Он подчеркнул, что территориальный центр комплектования действительно имеет такое право — даже несмотря на увольнение со службы по состоянию здоровья отправить человека на ВВК и не исключить с воинского учета.

"Это означает, что Вас могут направить на ВВК, даже если Вас признали непригодным", — пояснил юрист.

Обжалование требования ТЦК в суде

Вместе с тем, подчеркнул Владислав Дерий, согласно действующему законодательству, увольнение со службы по состоянию здоровья после ВВК должно быть достаточно для исключения с воинского учета.

"В Законе "О ВО и ВС" указано, что Вас должны уволить на основании ВВК. Вы его прошли на базе военно-врачебной комиссии МВД Украины. Если этого было достаточно для увольнения, то этого должно быть достаточно и для исключения с учета в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Дерий констатировал, что в реальности может быть такая ситуация, когда гражданина, уволенного со службы в Нацгвардии, могут не исключить с воинского учета - поэтому придется оспаривать отказ в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, когда ТЦК возвращает на учет исключенного по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, как доказать исключение с воинского учета, если архивы ТЦК сгорели во время войны.