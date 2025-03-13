Суд наказал мужчину, который из-за религиозных убеждений не явился в ТЦК

Судья бьет молотком. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В Полтавской области судили мужчину, который получил боевую повестку, но не явился в воинскую часть. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, уроженец села Михайловка-Рубежовка Киевской области, находится в статусе временно нетрудоустроенного, женат, имеет на иждивении 20-летнюю дочь, является военнообязанным и имеет звание старшего лейтенанта запаса.

26 апреля 2022 года он явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии (ВВК). По результатам осмотра мужчину признали временно непригодным к военной службе. После завершения лечения ВВК пересмотрела свое решение и была выдана повестка для отправки в воинскую часть. Однако обвиняемый не явился для прохождения службы.

На судебном заседании мужчина пояснил, что впервые был вызван в военкомат еще в 2014 году. Он предоставил справку, подтверждающую его религиозные убеждения, и заявил о желании проходить альтернативную службу, поскольку, руководствуясь принципами, изложенными в Библии, считает недопустимым для себя брать в руки оружие или лишать жизни других людей.

Кроме того, в 2022 году ему отказали в праве проходить альтернативную службу. По словам мужчины, работники ТЦК оскорбляли его, называя "сектантом". Он утверждает, что его заставили пройти ВВК обманом, угрожая судебным преследованием. При этом он отметил, что его религиозные убеждения не запрещают прохождение ВВК. Мужчина подчеркнул, что готов выполнить свой долг перед государством путем альтернативной службы.

Решение суда

Горишнеплавновский городской суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, квалифицировав его действия по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. До момента вступления приговора в законную силу мужчине избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 6:00. На обжалование этого решения предусмотрено 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, недавно мы писали, что в Хмельницком суд тоже наказал мужчину, который получил повестку, но не явился в ТЦК. В частности, его лишили свободы на три года.

Также мы сообщали, что делать, если ТЦК не исключает человека с учета по состоянию здоровья.