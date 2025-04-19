Суд призначив іспитовий термін чоловіку, який ухилився від мобілізації

Молоток судді. Фото: LexInform

У Полтавській області чоловік пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловіка визнали придатним до проходження військової служби за результатами медичної комісії та він отримав повістку. Однак, замість того, щоб з’явитися до територіального центру комплектування, ухилився від мобілізації.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не прибув до військкомату через глибоке обурення поведінкою працівників ТЦК та СП, які, за його словами, перед тим возили його по різних військових частинах, де на той момент не було потреби у військовослужбовцях його спеціальності.

Чоловік висловив щире каяття щодо скоєного та пообіцяв виконувати всі обов’язки, покладені на нього судом. Крім того, він запевнив, що в разі повторного вручення повістки готовий виконати свій обов’язок перед державою.

Рішення суду

Лохвицький районний суд Полтавської області, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову за мобілізацією.

Обвинуваченому призначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, замінивши його на іспитовий строк такої ж тривалості.

Нагадаємо, у Чернігові чоловік також пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, але не з'явився до ТЦК. За йому призначили іспитовий термін тривалістю два роки.



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