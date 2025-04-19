Суд назначил испытательный срок мужчине, который уклонился от мобилизации

Молоток судьи. Фото: LexInform

В Полтавской области мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации. За это его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчину признали годным к прохождению военной службы по результатам медицинской комиссии и он получил повестку. Однако, вместо того, чтобы явиться в территориальный центр комплектования, уклонился от мобилизации.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что не прибыл в военкомат из-за глубокого возмущения поведением работников ТЦК и СП, которые, по его словам, перед тем возили его по разным воинским частям, где на тот момент не было необходимости в военнослужащих его специальности.

Мужчина выразил искреннее раскаяние в содеянном и пообещал выполнять все обязанности, возложенные на него судом. Кроме того, он заверил, что в случае повторного вручения повестки готов выполнить свой долг перед государством.

Решение суда

Лохвицкий районный суд Полтавской области, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва по мобилизации.

Обвиняемому назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, заменив его на испытательный срок такой же продолжительности.

Напомним, в Чернигове мужчина также прошел ВВК и получил боевую повестку, но не явился в ТЦК. По нему назначили испытательный срок продолжительностью два года.



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