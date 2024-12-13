Ухилення від призову - покарання за ухилення

Призвані до лав ЗСУ під час мобілізації. Фото: Генштаб ЗСУ

Ухилення від військового призову під час війни є кримінальним злочином. Громадянина, який ухиляється від призову, можуть посадити на строк від 5 до 10 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Ухилення від військового призову

Ухилення від військового призову класифіковане в Україні як кримінальне порушення.

Це стосується ситуації під час особливого періоду, в період дії воєнного стану.

Відповідно, до військовозобов’язаних громадян, які ухиляються від призову, можуть бути застосовані відповідні санкції.

Покарання за ухилення від призову

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі.

Громадянина, який ухилявся від призову, можуть ув’язнити на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, ми писали раніше, що штрафи за порушення військового обліку можуть сягнути 60 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, як оскаржити незаконний призов громадянина до армії.