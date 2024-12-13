Уклонение от призыва – наказание за уклонение

Призванные в ряды ВСУ во время мобилизации. Фото: Генштаб ВСУ

Уклонение от военного призыва во время войны является уголовным преступлением. Гражданина, уклоняющегося от призыва, могут посадить на срок от 5 до 10 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Уклонение от военного призыва

Уклонение от военного призыва классифицировано в Украине как уголовное возбуждение.

Это касается ситуации в период особого периода, в период действия военного положения.

Соответственно, к военнообязанным гражданам, уклоняющимся от призыва, могут быть применены соответствующие санкции.

Наказание за уклонение от призыва

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период карается лишением свободы.

Гражданин, уклонявшийся от призыва, может быть заключен в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Напомним, мы писали ранее, что штрафы за нарушение военного учета могут составить 60 тысяч гривен.

Также мы сообщали, как обжаловать незаконный призыв гражданина в армию.