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Головна ТЦК У ЗСУ пропонують незвичне покарання тим, хто радіє атакам на ТЦК

У ЗСУ пропонують незвичне покарання тим, хто радіє атакам на ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:36
Як треба карати тих, хто радіє атакам на ТЦК - відповідь Ігоря Швайки
Ігор Швайка. Фото: facebook Ігоря Швайки

Люди, які публічно зневажають роботу територіальних центрів комплектування (ТЦК) або кепкують з обстрілів по них, мають нести відповідальність. Це важливо, щоб усі усвідомили сутність проблеми.

Про це повідомив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка в ефірі День.LIVE.

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Як треба карати тих, хто радіє атакам на ТЦК

На його переконання, подібні насмішки — це прояв моральної деградації, з якою потрібно боротися не лише інформаційно, а й практично.

Швайка запропонував розглядати таких осіб як своєрідних військовополонених — і відправляти їх під наглядом на примусові суспільно-корисні роботи.

Зокрема, йдеться про розбирання завалів і руїн на прифронтових територіях після обстрілів. Саме там, на думку військового, люди зможуть "на власних руках і на власному досвіді" усвідомити реальність війни та переглянути свої погляди.

"Щоб вони на своїх руках і на своєму відчутті просто зрозуміли й повернулися нарешті в нормальний режим", — наголосив Швайка.

Нагадаємо, що боєць Збройних сил України Єгор Чечеринда висловився щодо нещодавніх атак російської армії на ТЦК, що відбулися в різних областях країни. На його думку, такі цілеспрямовані удари свідчать про те, що ворог починає усвідомлювати реальну небезпеку з боку української мобілізаційної системи.

А до цього Командування Сухопутних військ ЗСУ звернулося до українців на тлі останніх атак РФ на ТЦК.

ЗСУ армія війна в Україні ТЦК та СП Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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