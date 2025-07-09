Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В ВСУ предлагают наказание тем, кто радуется атакам на ТЦК

В ВСУ предлагают наказание тем, кто радуется атакам на ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 16:36
Как надо наказывать тех, кто радуется атакам на ТЦК - ответ Игоря Швайки
Игорь Швайка. Фото: facebook Игоря Швайки

Люди, которые публично презирают работу территориальных центров комплектования (ТЦК) или смеются над обстрелами по ним, должны нести ответственность. Это важно, чтобы все осознали сущность проблемы.

Об этом сообщил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как надо наказывать тех, кто радуется атакам на ТЦК

По его убеждению, подобные насмешки — это проявление моральной деградации, с которой нужно бороться не только информационно, но и практически.

Швайка предложил рассматривать таких лиц как своеобразных военнопленных — и отправлять их под наблюдением на принудительные общественно-полезные работы.

В частности, речь идет о разборке завалов и руин на прифронтовых территориях после обстрелов. Именно там, по мнению военного, люди смогут "на собственных руках и на собственном опыте" осознать реальность войны и пересмотреть свои взгляды.

"Чтобы они на своих руках и на своем ощущении просто поняли и вернулись наконец в нормальный режим", — подчеркнул Швайка.

Напомним, что боец Вооруженных сил Украины Егор Чечеринда высказался относительно недавних атак российской армии на ТЦК, произошедших в разных областях страны. По его мнению, такие целенаправленные удары свидетельствуют о том, что враг начинает осознавать реальную опасность со стороны украинской мобилизационной системы.

А до этого Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось к украинцам на фоне последних атак РФ на ТЦК.

ВСУ армия война в Украине ТЦК и СП Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации