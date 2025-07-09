Как надо наказывать тех, кто радуется атакам на ТЦК - ответ Игоря Швайки

Игорь Швайка. Фото: facebook Игоря Швайки

Люди, которые публично презирают работу территориальных центров комплектования (ТЦК) или смеются над обстрелами по ним, должны нести ответственность. Это важно, чтобы все осознали сущность проблемы.

Об этом сообщил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка в эфире День.LIVE.

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По его убеждению, подобные насмешки — это проявление моральной деградации, с которой нужно бороться не только информационно, но и практически.

Швайка предложил рассматривать таких лиц как своеобразных военнопленных — и отправлять их под наблюдением на принудительные общественно-полезные работы.

В частности, речь идет о разборке завалов и руин на прифронтовых территориях после обстрелов. Именно там, по мнению военного, люди смогут "на собственных руках и на собственном опыте" осознать реальность войны и пересмотреть свои взгляды.

"Чтобы они на своих руках и на своем ощущении просто поняли и вернулись наконец в нормальный режим", — подчеркнул Швайка.

Напомним, что боец Вооруженных сил Украины Егор Чечеринда высказался относительно недавних атак российской армии на ТЦК, произошедших в разных областях страны. По его мнению, такие целенаправленные удары свидетельствуют о том, что враг начинает осознавать реальную опасность со стороны украинской мобилизационной системы.

А до этого Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось к украинцам на фоне последних атак РФ на ТЦК.